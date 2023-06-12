«У неё достаточно посредственная 2-я подача». Турсунов оценил игру чемпионки Иги Свёнтек

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал победу польки Иги Свёнтек на «Ролан Гаррос» — 2023. Для 22-летней теннисистки этот титул стал 4-м на турнирах «Большого шлема».

«Свёнтек — большая чемпионка, имеющая свои недостатки. Она безумно энергична и достаточно дисциплинированна, у неё очень плотная игра, да и внимание не проседает дольше, чем у многих других теннисисток. Когда Ига находится в хорошей физической форме, то часто берёт соперниц нахрапом. При этом у неё достаточно посредственная вторая подача, да и с первого мяча она подаёт не так мощно, как та же Арина Соболенко. Кроме того, я бы всё-таки не забывал, что взлёт Свёнтек пришёлся на тот момент, когда Эшли Барти завершила карьеру, Наоми Осака воевала с прессой и вообще переживала не лучший период, а Соболенко с Еленой Рыбакиной, в свою очередь, ещё не стали тем, кем являются сейчас. Я вообще сомневался в том, что Ига сможет победить в Париже на этот раз. Но она смогла», — приводит слова Турсунова «Коммерсантъ».