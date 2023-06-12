Дмитрий Турсунов — о прогрессе Арины Соболенко: возможно, она просто повзрослела

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о прогрессе бывшей подопечной, чемпионки Australian Open – 2023 Арины Соболенко, а также оценил её выступление на «Ролан Гаррос», в полуфинале которого проиграла Каролине Муховой.
«Думаю, она стала более спокойной, научилась сдерживать свой темперамент тогда, когда это необходимо. Не случайно в Австралии Арина заметно улучшила соотношение ударов навылет и невынужденных ошибок. Возможно, она просто повзрослела и в её жизни наступил этап реализации новых идей. Мне казалось, что у Арины и здесь хорошие шансы победить, однако Мухова для неё даже более неудобная оппонентка, чем Свёнтек. Но даже несмотря на это, победа Соболенко была очень близка. У неё был матчбол при счёте 5:2, потом один важный розыгрыш не сложился, и в дело вступила психологическая составляющая», — приводит слова Турсунова «Коммерсантъ».
- 12 июня 2023
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