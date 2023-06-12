Турсунов ответил, с кем ему было интереснее работать — с Контавейт, Радукану или Бенчич

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов ответил, с кем ему было наиболее интересно работать – с Анетт Контавейт, Эммой Радукану или Белиндой Бенчич.
«Наверное, всё-таки с Радукану. В Нью-Йорке она, можно сказать, сорвала джекпот, но это не значит, что подобное будет происходить постоянно. У Эммы в моём понимании ещё достаточно сырая игра, но она очень способная, умная и трудолюбивая девушка, которая постоянно находится в поиске и готова впитывать новые идеи. Таких игроков в первой сотне совсем немного — процентов десять. Вопрос в том, что у неё нет выдающихся физических данных и каких-то мощных ударов. Поэтому, по идее, ей надо ставить теннис стиля Эшли Барти, в основе которого умение разводить соперниц по корту, игра на контратаках. Но проблема Радукану в том, что она слишком часто меняет тренеров. А ещё был период, когда она страдала от переизбытка внимания со стороны, хотя сейчас, когда Эмма откатилась за пределы первой сотни, в этом смысле ей, наверное, будет легче», — приводит слова Турсунова «Коммерсантъ».
- 12 июня 2023
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