Дмитрий Турсунов отметил выступление Элины Свитолиной на «Ролан Гаррос» — 2023

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов выделил выступление россиянки Анастасии Павлюченковой и украинки Элины Свитолиной на «Ролан Гаррос» — 2023. Обе дошли до четвертьфиналов.
«Анастасия талантлива и была всегда способна показывать хорошую игру. Вопрос заключается в психологическом настрое и физической форме. Если она останется здоровой и сохранит мотивацию, то всё возможно. Если же нет, то у неё будут лишь определённые всплески, как у чешки Петры Квитовой, которая в начале апреля выиграла турнир в Майами, а затем ушла в тень. Кроме Павлюченковой я бы отметил также результат Элины Свитолиной, которая вернулась после родов ещё позже, лишь в марте, и тоже дошла до четвертьфинала. Это зрелые теннисистки с огромным опытом, который им только помогает», — приводит слова Турсунова «Коммерсантъ».
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