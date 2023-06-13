Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дмитрий Турсунов отметил выступление Элины Свитолиной на «Ролан Гаррос» — 2023

Дмитрий Турсунов отметил выступление Элины Свитолиной на «Ролан Гаррос» — 2023
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов выделил выступление россиянки Анастасии Павлюченковой и украинки Элины Свитолиной на «Ролан Гаррос» — 2023. Обе дошли до четвертьфиналов.

«Анастасия талантлива и была всегда способна показывать хорошую игру. Вопрос заключается в психологическом настрое и физической форме. Если она останется здоровой и сохранит мотивацию, то всё возможно. Если же нет, то у неё будут лишь определённые всплески, как у чешки Петры Квитовой, которая в начале апреля выиграла турнир в Майами, а затем ушла в тень. Кроме Павлюченковой я бы отметил также результат Элины Свитолиной, которая вернулась после родов ещё позже, лишь в марте, и тоже дошла до четвертьфинала. Это зрелые теннисистки с огромным опытом, который им только помогает», — приводит слова Турсунова «Коммерсантъ».

Материалы по теме
«Вы серьёзно? Думаете, мне дадут уайлд-кард?» Павлюченкова — о перспективах на Уимблдоне
«Вы серьёзно? Думаете, мне дадут уайлд-кард?» Павлюченкова — о перспективах на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023