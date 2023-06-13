Полина Кудерметова одержала первую победу на уровне основной сетки турниров WTA

141-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова одержала первую в карьере победу на уровне основной сетки турниров WTA, уверенно обыграв китаянку Юань Юэ (109-я в рейтинге WTA) в матче первого круга на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды) — 6:4, 6:3.

В январе Полина Кудерметова дебютировала на соревнованиях «Большого шлема», пройдя три круга квалификации на Australian Open. На «Ролан Гаррос» Полина Кудерметова не смогла пройти стадию первого круга квалификации, на которой уступила соотечественнице Мирре Андреевой.

В матче второго круга на турнире категории WTA-250 в Нидерландах Полина Кудерметова встретится с соотечественницей Людмилой Самсоновой (15-я ракетка мира), второй сеяной на турнире.