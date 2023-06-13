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Элисе Мертенс снялась с турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

Элисе Мертенс снялась с турнира WTA-250 в Хертогенбосхе
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28-я ракетка мира, бельгийская теннисистка Элисе Мертенс отказалась от участия в травяном турнире WTA-250, проходящем в Хертогенбосхе (Нидерланды), из-за проблем с поясницей, которые беспокоили спортсменку ещё во время «Ролан Гаррос».

Сегодня, 13 июня, Мертенс должна была встретиться в матче первого круга турнира с австралийской теннисисткой Присциллой Хон (176). Вместо бельгийки на соревнованиях теперь выступит в качестве лаки-лузера американка Сачия Викери (179).

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 12 по 18 июня. Призовой фонд составляет € 225,5 тыс. Действующая чемпионка соревнований — российская теннисистка Екатерина Александрова, которая сегодня уверенно стартовала в первом круге, обыграв соотечественницу Евгению Родину (327, SR).

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