Кудерметова и Самсонова проиграли на старте парных соревнований в Хертогенбосхе

Российский дуэт Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой потерпел поражение в сложном матче первого круга парного разряда турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды). Теннисистки потерпели поражение в борьбе с хозяйками турнира, голландками Лекси Стивенс и Эвой Веддер: 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 0:1 (8:10).

Встреча теннисисток длилась 1 час 59 минут. За это время Кудерметова и Самсонова выполнили шесть эйсов и реализовали один брейк-пойнт. На счету голландской пары два выполненных эйса и один реализованный брейк-пойнт. Также каждый из дуэтов допустил по три двойные ошибки.

Соперницы голландского дуэта Лекси Стивенс и Эвы Веддер по четвертьфиналу соревнований в Хертогенбосхе определятся позднее.