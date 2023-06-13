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Кудерметова и Самсонова проиграли на старте парных соревнований в Хертогенбосхе

Кудерметова и Самсонова проиграли на старте парных соревнований в Хертогенбосхе
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Российский дуэт Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой потерпел поражение в сложном матче первого круга парного разряда турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды). Теннисистки потерпели поражение в борьбе с хозяйками турнира, голландками Лекси Стивенс и Эвой Веддер: 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 0:1 (8:10).

Встреча теннисисток длилась 1 час 59 минут. За это время Кудерметова и Самсонова выполнили шесть эйсов и реализовали один брейк-пойнт. На счету голландской пары два выполненных эйса и один реализованный брейк-пойнт. Также каждый из дуэтов допустил по три двойные ошибки.

Соперницы голландского дуэта Лекси Стивенс и Эвы Веддер по четвертьфиналу соревнований в Хертогенбосхе определятся позднее.

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