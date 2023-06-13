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Панова и Колодзьежова проиграли в первом круге парного разряда турнира в Хертогенбосхе

Панова и Колодзьежова проиграли в первом круге парного разряда турнира в Хертогенбосхе
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Российская теннисистка Александра Панова и её партнёрша по парному разряду чешка Мириам Колодзьежова проиграли в стартовом матче турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды). Дуэт в двух сетах уступил японкам Суко Аояме и Эне Сибахаре: 3:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. Японский дуэт за это время реализовал три брейк-пойнта. Также на счету каджой из пар в этом матче по два выполненных брейк-пойнта и по одной двойной ошибке.

Следующие соперницы японок в Нидерландах определятся позднее. Ранее из первого круга турнира также вылетели россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 12 по 18 июня. Призовой фонд составляет € 225,5 тыс.

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