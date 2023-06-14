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Тренер Свёнтек подтвердил участие спортсменки в турнире WTA-250 в Бад-Хомбурге

Тренер Свёнтек подтвердил участие спортсменки в турнире WTA-250 в Бад-Хомбурге
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Томаш Викторовски, тренер первой ракетки мира из Польши Иги Свёнтек, подтвердил, что теннисистка выступит на травяном турнире WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) незадолго до старта Уимблдона.

«Сегодня мы планировали, когда полетим в Германию и как будем там готовиться. Это будет подготовительный турнир к Уимблдону, а оттуда мы полетим в Лондон. Посмотрим, в какой день. Мы должны работать и готовиться, а также развивать навыки Иги в игре на траве. У нас на это мало времени, но мы постараемся использовать его по максимуму», — приводит слова тренера Свёнтек польское издание Sport.pl со ссылкой на эфир Canal+ Sport.

На турнир в Бад-Хомбурге также заявлены россиянки Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (23), Анна Калинская (55) и Анна Блинкова (56), а также Варвара Грачёва (41), получившая французское гражданство. Соревнования пройдут с 25 июня по 1 июля.

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