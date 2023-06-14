Надаль — Рууду: тяжёлое поражение в финале «РГ», но всё ещё потрясающее достижение

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к норвежцу Касперу Рууду после его поражения в финальном матче Открытого чемпионата Франции — 2023 с сербским спортсменом Новаком Джоковичем.

«Браво, Каспер. Ещё один прекрасный игрок «Ролан Гаррос». Ты великолепный теннисист и отличный человек! Тяжёлое поражение, но в любом случае потрясающее достижение», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Джокович обыграл Рууда в финале «Ролан Гаррос» — 2023 со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Сербский теннисист стал 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», установив абсолютный рекорд. В активе Надаля 22 победы на турнирах «Большого шлема». В этом году испанец пропустил Открытый чемпионат Франции из-за травмы.