Патрик Макинрой: Новак Джокович адаптируется к ситуации лучше любого другого игрока

Патрик Макинрой, брат семикратного победителя турниров «Большого шлема» американца Джона Макинроя, высказался о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.

«У Новака есть одна способность, из-за которой он и является величайшим игроком всех времён. Понимание, когда ему нужно быть агрессивным, а когда нужно быть нейтральным, когда защищаться, а когда идти в атаку или рисковать. Он адаптируется к ситуации лучше всех, такого игрока никогда прежде не было. Его величие заключается в способности управлять ходом матча», — приводит слова Макинроя Sportskeeda со ссылкой на подкаст Holding Court with Patrick McEnroe.

Напомним, Джокович стал победителем мужского турнира «Ролан Гаррос» — 2023. Эта победа стала для серба 23-й на турнирах «Большого шлема».