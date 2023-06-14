Патрик Макинрой: Новак Джокович адаптируется к ситуации лучше любого другого игрока
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Патрик Макинрой, брат семикратного победителя турниров «Большого шлема» американца Джона Макинроя, высказался о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.
«У Новака есть одна способность, из-за которой он и является величайшим игроком всех времён. Понимание, когда ему нужно быть агрессивным, а когда нужно быть нейтральным, когда защищаться, а когда идти в атаку или рисковать. Он адаптируется к ситуации лучше всех, такого игрока никогда прежде не было. Его величие заключается в способности управлять ходом матча», — приводит слова Макинроя Sportskeeda со ссылкой на подкаст Holding Court with Patrick McEnroe.
Напомним, Джокович стал победителем мужского турнира «Ролан Гаррос» — 2023. Эта победа стала для серба 23-й на турнирах «Большого шлема».
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