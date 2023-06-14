Тренер Муховой: у Каролины был тот же вирус, что у Рыбакиной, но она дошла до финала «РГ»
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Эмиль Миске, тренер чешской теннисистки Каролины Муховой, рассказал, что его подопечная подхватила вирус во время «Ролан Гаррос» — 2023.
«У Каролины был тот же вирус, что и у Рыбакиной, но она сопротивлялась и дошла до финала Открытого чемпионата Франции. Она провела два матча, во время которых её лёгкие горели от боли. Её врач сказал, что она может играть, но это будет трудно», — приводит слова Миске Idnes.cz.
Напомним, Мухова прошла в финал «Ролан Гаррос» — 2023, в котором проиграла первой ракетке мира польской теннисистке Иге Свёнтек. Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:4 в пользу польки. В мужском турнире Открытого чемпионата Франции лучшим стал сербский спортсмен Новак Джокович.
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