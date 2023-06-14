Вероника Кудерметова уверенно вышла в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе
Поделиться
Российская теннисистка Вероника Кудерметова, 14-я ракетка мира и первая сеяная турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды), одержала уверенную победу во втором круге соревнований. Спортсменка в двух сетах обыграла 163-ю ракетку мира из Канады Кэрол Чжао со счётом 6:1, 6:3.
Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. Вероника Кудерметова по ходу встречи выполнила семь эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила только одну двойную ошибку. На счету её соперницы один реализованный брейк-пойнт (50%) и пять двойных ошибок.
В четвертьфинале турнира в Нидерландах Вероника Кудерметова сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Селин Наэф (WC) и американкой Кэти Макнелли (США, восьмая сеяная турнира).
Хертогенбосх (ж). 2-й круг
14 июня 2023, среда. 13:45 МСК
14
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
163
Кэрол Чжао
К. Чжао
Материалы по теме
Комментарии
- 14 июня 2023
-
15:03
-
14:08
-
13:51
-
13:45
-
13:41
-
13:08
-
12:56
-
12:53
-
12:16
-
11:56
-
11:50
-
11:29
-
11:24
-
11:00
-
09:52
-
09:21
-
00:52
-
00:23
- 13 июня 2023
-
23:11
-
22:49
-
22:49
-
22:21
-
22:16
-
21:10
-
20:35
-
20:07
-
19:29
-
19:15
-
18:59
-
18:53
-
18:49
-
18:46
-
18:16
-
18:12
-
17:46
Партнерский контент