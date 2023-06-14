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Вероника Кудерметова уверенно вышла в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе

Вероника Кудерметова уверенно вышла в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова, 14-я ракетка мира и первая сеяная турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды), одержала уверенную победу во втором круге соревнований. Спортсменка в двух сетах обыграла 163-ю ракетку мира из Канады Кэрол Чжао со счётом 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. Вероника Кудерметова по ходу встречи выполнила семь эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила только одну двойную ошибку. На счету её соперницы один реализованный брейк-пойнт (50%) и пять двойных ошибок.

В четвертьфинале турнира в Нидерландах Вероника Кудерметова сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Селин Наэф (WC) и американкой Кэти Макнелли (США, восьмая сеяная турнира).

Хертогенбосх (ж). 2-й круг
14 июня 2023, среда. 13:45 МСК
Вероника Кудерметова
14
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Кэрол Чжао
163
Канада
Кэрол Чжао
К. Чжао
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