Бывшая 4-я ракетка мира Кей Нисикори провёл первый матч за 20 месяцев

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира японец Кей Нисикори провёл первый матч за 20 месяцев. В первом круге хардового турнира серии «челленджер» в Пальмас-дель-Мар (Пуэрто-Рико) Нисикори обыграл американца Кристиана Лэнгмо со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.
Нисикори ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Лэнгмо выполнил четыре эйса, один раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
Следующим соперником Нисикори станет седьмой сеяный американец Митчелл Крюгер.
Нисикори досрочно завершил сезон 2021 года из-за травмы левого бедра. В 2022 году японец перенёс артроскопическую операцию. В последний раз он выходил на корт 9 октября 2021 года на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), где проиграл британцу Даниэлю Эвансу во втором круге.
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