Де Минор вышел в четвертьфинал ATP-250 в Хертогенбосхе, Раонич вылетел после второго круга

18-я ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор и финалист Уимблдона — 2016 канадец Милош Раонич провели свои матчи второго круга турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе.

Де Минор в трёх сетах переиграл серба Ласло Джере (6:1, 6:7 (5:7), 6:3). Матч продолжался 2 часа 13 минут. В четвертьфинале австралиец встретится с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (38-я ракетка мира).

Раонич, который в матче первого круга одержал первую с июля 2021 года победу в ATP-туре, в двух сетах (6:7 (4:7), 1:6) уступил ещё одному австралийцу, Джордану Томпсону (103-я ракетка мира). Встреча продолжалась 1 час 34 минуты, в следующем матче Томпсон встретится с обыгравшим россиянина Даниила Медведева французом Адрианом Маннарино (52-я ракетка мира).