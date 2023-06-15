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Де Минор вышел в четвертьфинал ATP-250 в Хертогенбосхе, Раонич вылетел после второго круга

Де Минор вышел в четвертьфинал ATP-250 в Хертогенбосхе, Раонич вылетел после второго круга
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18-я ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор и финалист Уимблдона — 2016 канадец Милош Раонич провели свои матчи второго круга турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе.

Де Минор в трёх сетах переиграл серба Ласло Джере (6:1, 6:7 (5:7), 6:3). Матч продолжался 2 часа 13 минут. В четвертьфинале австралиец встретится с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (38-я ракетка мира).

Хертогенбосх (м). 2-й круг
15 июня 2023, четверг. 16:10 МСК
Ласло Джере
60
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Алекс де Минор
18
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Раонич, который в матче первого круга одержал первую с июля 2021 года победу в ATP-туре, в двух сетах (6:7 (4:7), 1:6) уступил ещё одному австралийцу, Джордану Томпсону (103-я ракетка мира). Встреча продолжалась 1 час 34 минуты, в следующем матче Томпсон встретится с обыгравшим россиянина Даниила Медведева французом Адрианом Маннарино (52-я ракетка мира).

Хертогенбосх (м). 2-й круг
15 июня 2023, четверг. 18:25 МСК
Джордан Томпсон
103
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		1  
         
Милош Раонич
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
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