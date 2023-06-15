Тренер Харамильо рассказал, какие трудности у Шараповой были с публичными выступлениями

Теннисный тренер и мотивационный спикер Гейб Харамильо рассказал о том, какие сложности с публичными выступлениями в начале карьеры испытывали россиянка Мария Шарапова и японец Кей Нисикори.
«Например, Мария Шарапова и Кей Нисикори были моими учениками, которым нужно было улучшить свои навыки публичных выступлений. В случае Марии всё сводилось к тональности и недопониманию. Она старалась быть уверенной в себе, но продолжала казаться высокомерной и грубой во всех своих ранних выступлениях в прессе, поэтому ей пришлось научиться правильно передавать то, что она пытается сказать; и Кей знал, что его шансы стать главной теннисной звездой практически равны нулю, если он не научится свободно говорить по-английски, поэтому ему предстояло преодолеть совершенно другой набор проблем, связанных с публичными выступлениями», — говорится в отрывке из книги Харамильо «Как стать чемпионом. С нуля: Воспитание чемпионов на всю жизнь с помощью спорта», написанной в соавторстве с писателем Джияси Холлом.
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