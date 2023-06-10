«Вот это сила воли!» Шарапова героически вытащила победу в финале «Ролан Гаррос» — 2014

Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла пять турниров «Большого шлема» за карьеру. Уимблдон, US Open и Australian Open покорялись Марии по одному разу, а грунтовый «Ролан Гаррос» — дважды.

Особенно яркой получилась вторая победа Шараповой в Париже в 2014 году. Мария в трёх сетах дожала румынку Симону Халеп (6:4, 6:7, 6:4) и вписала своё имя в историю женского тенниса.

Как Шарапова шла ко второму титулу «Ролан Гаррос»

Седьмая сеяная Шарапова легко прошла три первых раунда «Ролан Гаррос» — 2014, обыграв соотечественницу Ксению Первак (6:1, 6:2), болгарку Цветану Пиронкову (7:5, 6:2) и двумя «баранками» деклассировав аргентинку Паулу Ормаэчеа (6:0, 6:0).

Дальше для побед над соперницами пришлось тратить три сета, причём после неудачи в первой партии. Мария на пути к финалу последовательно сломила австралийку Саманту Стосур (3:6, 6:4, 6:0), испанку Гарбинье Мугурусу (1:6, 7:5, 6:1) и канадку Эжени Бушар (4:6, 7:5, 6:2).

Мария Шарапова на «Ролан Гаррос» — 2014 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Важно отметить, что во втором раунде сенсационно вылетела первая ракетка мира Серена Уильямс, уступившая Мугурусе (2:6, 2:6). Уильямс обыграла Шарапову в финале «РГ»-2013 и имела преимущество по личным встречам 16-2 на момент проведения парижского мэйджора в 2014-м. По сетке россиянка и американка могли встретиться в четвертьфинале. И вряд ли результат для Марии был бы таким же хорошим, как с Мугурусой.

Соперницей Шараповой по финалу стала четвёртая ракетка мира румынка Симона Халеп, которая имела очень лёгкую сетку и на пути к решающему матчу всегда тратила по два сета для прохода дальше. Самая грозная оппонентка Халеп – 15-я сеяная Слоан Стивенс (6:4, 6:3) в четвёртом раунде. В четвертьфинале и полуфинале ей доставались №27 Светлана Кузнецова (6:2, 6:2) и №28 Андреа Петкович (6:2, 7:6).

Шарапова считалась фавориткой финала с Халеп. Три предыдущие личные встречи, включая финал «Мастерса» в Мадриде за месяц до Парижа, закончились победой россиянки. На стороне Марии был и победный опыт. «Ролан Гаррос» – «Шлем», на котором Шарапова доходила до финала три года подряд. В целом Марию ждал девятый финал мэйджора, в восьми предыдущих 27-летняя теннисистка выиграла четыре титула.

В свою очередь, 23-летняя Халеп впервые добралась до финала «Шлема», а до этого её лучшим результатом был четвертьфинал Australian Open – 2014. Недооценивать Симону всё равно не стоило. Во время «Ролан Гаррос» — 2013 у неё был №57 в рейтинге, проиграла в Париже в первом круге и затем пережила сенсационное перерождение. Ровно год назад у Симоны не было ни одного титула WTA, а к моменту противостояния с Шараповой стало семь, причём ей очень хотелось пополнить коллекцию «Шлемов», став второй румынкой после Вирджинии Рузичи (работавшей в штабе Халеп на тот момент), выигравшей «Ролан Гаррос». При этом свои силы Халеп оценивала здраво.

«Не могу сказать, как буду чувствовать себя. Я же не знаю, как это – играть в финале «Шлема». Да и как нужно играть, чтобы обыграть Марию, я тоже не знаю. Точнее, могу ли я вообще обыграть Марию. Но я хочу взять реванш за предыдущие поражения. Буду биться за победу», — не отрицала свой статус андердога Халеп перед финалом с Шараповой.

Симона Халеп на «Ролан Гаррос» — 2014 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Первый сет начался для Марии нервно. Россиянка сразу отдала свою подачу и уступала 0:2. Затем собралась, забрала четыре гейма кряду и довела дело до победы в партии — 6:4.

12 лет подряд женский финал «Ролан Гаррос» заканчивался в двух сетах (последнее исключение в сезоне-2001, когда Дженнифер Каприати обыграла Ким Клейстерс со счётом 1:6, 6:4, 12:10). Казалось, что противостояние Шарапова – Халеп продлит тренд скоротечности решающих матчей, но во втором сете Симона слегка преобразилась. Соперницы трижды проигрывали геймы на своих подачах, дело дошло до тай-брейка. Шарапова вела 5:3, но затем проиграла четыре очка подряд.

После столь эмоционального камбэка Халеп уверенность в победе Шараповой в решающем третьем сете была не такой уж высокой. Тем более что она ранее всегда завершала триумфальные финалы «Шлемов» в двух партиях. С другой стороны, Шарапова выиграла 20 трёхсетовых матчей и не проиграла ни одного на грунте с 2010 года. Из этих 20 побед семь пришлись на матчи с игроками топ-10 и 12 — с теннисистками двадцатки. В последний раз в трёх сетах россиянку обыграла Жюстин Энен на «Ролан Гаррос» — 2010. К слову, сама Мария называла встречу с Энен поворотным моментом в игре на грунте, после которого она стала усерднее работать для успеха на этом покрытии.

Статистика – важное дело в спорте, но всё-таки в финале «Шлема» она отходит на второй план. В третьем сете решающего матча «РГ»-2014 Симона и Мария продолжали ошибаться на своих подачах. Халеп сделала два брейка, Мария – три (ключевой при счёте 4:4). Это и стало залогом победы россиянки в сете и матче — 6:4, 6:7, 6:4. После триумфа россиянка упала на корт, а затем побежала на трибуны разделить счастливый момент со своими близкими.

Мария Шарапова после победы в финале «Ролан Гаррос» — 2014 Фото: Dan Istitene/Getty Images

3 часа и 2 минуты продолжался интереснейший финал «Ролан Гаррос» между Шараповой и Халеп. Это второй по продолжительности женский решающий матч в истории турнира. Немного не хватило до рекорда Штеффи Граф и Аранчи Санчес-Викарио в 1996-м – 3 часа и 3 минуты.

«Потрясающий финал. Поздравляю Марию – вот это сила воли! Симона, у тебя ещё столько всего впереди. Лучшая реклама женского тенниса!» — кратко высказалась после финала вылетевшая на предыдущей стадии немка Андреа Петкович.

Комментарии Шараповой и Халеп после финала

Халеп недолго отчаивалась из-за поражения в своём первом финале мэйджора.

«Несколько минут я поплакала, но потом уже начала улыбаться, потому что это был мой первый финал «Шлема», и я должна быть довольна, потому что на корте сделала всё, что могла. Я показала очень хорошую игру, теннис очень высокого уровня. Я очень горда этими двумя неделями. Невероятные недели, невероятный турнир. Очень счастлива, и находиться сегодня на корте было потрясающе.

Перед матчем мне было очень трудно совладать с нервами. Я пыталась расслабиться, убедить себя, что это просто ещё один финал – как на небольших турнирах. На корте, думаю, я уже была в нормальном состоянии. Сыграла очень хорошо. Первый финал «Шлема» – это очень трудно, но вместе с тем это потрясающее чувство. Атмосфера была невероятная. Никогда не забуду этот матч. Я очень рада тому, как сыграла в нём», – сказала Халеп.

Симона Халеп и Мария Шарапова после финала «Ролан Гаррос» — 2014 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Шарапова эмоционально радовалась победе и рассказала об эволюции своей игры на грунте.

«Это момент, о котором я мечтала каждый день! Если бы мне кто-то сказал, что у меня побед на «Ролан Гаррос» будет больше, чем на других «Шлемах», я бы пошла и напилась. Или предложила бы этому человеку пойти напиться. Это моя самая эмоциональная победа. Невероятно сидеть тут через десять лет после первой победы и понимать, что сейчас у меня этих титулов пять. Что ещё сказать? В 17 лет, конечно, радуешься, что провела такой турнир, а потом возникают вопросы: «А могу я сделать это снова? Могу ещё раз победить на «Шлеме»?» Так что десять лет спустя иметь их пять и продолжать играть – это очень сильные эмоции. Мне до сих пор слов не хватает, чтобы описать свои чувства от этой победы. Когда играл гимн, у меня мурашки по коже бежали. Я даже показывала своим. Это очень эмоциональная победа.

В отличие от многих игроков, я сделала упор на покрытие, которое изначально было для меня самым неблагоприятным? Не думаю, что мой папа понял бы, скажи я ему, что решила забить на «Ролан Гаррос». Да, он бы точно не понял. Если серьёзно, не было такого, что я не любила грунт. Просто я на нём не выросла. Но, играя на нём, я столькому научилась: построению розыгрышей, например. Ты действительно учишься. Не всегда успешно, не всегда комфортно. Думаю, в начале карьеры моей главной проблемой было то, что мне казалось, что в первых раундах я должна побеждать легко и быстро. Я не была готова выйти на корт и играть столько, сколько бы ни потребовалось, потому что понимала, что из-за затяжных первых матчей мои шансы на более поздних стадиях становятся меньше, потому что усталость даёт о себе знать. Со временем именно это в первую очередь изменилось», — заявила Шарапова.

Грунтовый «Ролан Гаррос», ранее Марии совсем не нравившийся, стал единственным ТБШ, который она выиграла дважды. Интересный момент: все свои «Шлемы» россиянка брала по чётным годам. Уимблдон ей покорился в 2004-м, US Open – в 2006-м, Australian Open – в 2008-м, а «Ролан Гаррос» – в 2012-м и 2014-м.

Шарапова стала 12-й теннисисткой Открытой эры, победившей на пяти турнирах «Большого шлема». До россиянки это удавалось Штеффи Граф (22), Крис Эверт, Мартине Навратиловой (по 18), Серене Уильямс (17 на момент «РГ»-2014 и 23 до конца карьеры), Маргарет Корт (11), Монике Селеш (9), Билли Джин Кинг (8), Ивонн Гулагонг, Винус Уильямс, Жюстин Энен (по 7) и Мартине Хингис (5). С 2014 года никто к этой компании не присоединился, сильнее всего приблизилась ныне пребывающая в декрете Наоми Осака (4).