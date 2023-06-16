Видеообзор поражения Медведева в матче с Маннарино на ATP-250 в Хертогенбосхе
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В четверг, 15 июня, российский теннисист Даниил Медведев (третья ракетка мира) провёл свой первый матч сезона-2023 на соревновании с травяным покрытием. В матче второго круга на турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) он потерпел поражение в матче с французом Адрианом Маннарино (46-я ракетка мира) со счётом 6:4, 4:6, 2:6.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.
Видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат Tennis TV.
Напомним, в сезоне-2022 Медведев дошёл до финала турнира в Хертогенбосхе, где сенсационно проиграл на тот момент 205-й ракетке мира, теннисисту из Нидерландов Тиму ван Рейтховену. В нынешнем розыгрыше турнира Даниил получил первый номер посева.
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