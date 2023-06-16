Александрова вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Екатерина Александрова, 26-я ракетка мира, одержала победу в матче четвертьфинала турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды). Спортсменка обыграла 186-ю ракетку мира из США Эмину Бектас в двух сетах: 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Екатерина Александрова за это время выполнила шесть эйсов, реализовала три брейк-пойнта из пяти, но допустила четыре двойные ошибки. На счету её соперницы, Эмины Бектас, — пять эйсов и один реализованный брейк-пойнт (50%).
Екатерина Александрова — действующая чемпионка турнира в Хертогенбосхе. За выход в полуфинал она поборется с белорусской теннисисткой Александрой Саснович, прошедшей в 1/2 финала после снятия с турнира россиянки Людмилы Самсоновой по ходу матча четвертьфинала.
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