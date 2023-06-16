Каспер Рууд сыграет на Кубке Лэйвера — 2023
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Финалист «Ролан Гаррос» — 2023, четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд выступит на Кубке Лэйвера — 2023 в составе сборной Европы, сообщает пресс-служба турнира.
Норвежский спортсмен присоединится к греку Стефаносу Циципасу, датчанину Хольгеру Руне и россиянину Андрею Рублёву, которые ранее подтвердили своё участие на турнире. Капитаном команды Европы будет 11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Бьорн Борг.
«Каспер — исключительно талантливый и целеустремлённый молодой спортсмен. Я не сомневаюсь, что он скоро прорвётся. Он уже зарекомендовал себя как ценный игрок. Иметь его в команде Европы — привилегия для нас», — отметил Борг.
Розыгрыш Кубка Лэйвера — 2023 пройдёт на «Роджерс Арене» в Ванкувере (Канада) с 22 по 24 сентября.
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