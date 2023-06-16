Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, уверенно обыграв швейцарку Наэф

Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, уверенно обыграв швейцарку Наэф
Комментарии

14-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова (1) вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), уверенно обыграв в матче 1/4 финала 17-летнюю представительницу Швейцарии Селин Наэф (WC), занимающую 202-е место в рейтинге WTA.

Игра завершилась победой российской теннисистки со счётом 6:3, 6:2. Общая продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Кудерметова четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы один реализованный брейк-пойнт из трёх и семь двойных ошибок.

В полуфинале турнира в Нидерландах Вероника Кудерметова (1) сыграет с представительницей Словакии Викторией Грунчаковой (144-я в рейтинге WTA).

Хертогенбосх (ж). 1/4 финала
16 июня 2023, пятница. 19:05 МСК
Вероника Кудерметова
14
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Селин Наэф
202
Швейцария
Селин Наэф
С. Наэф
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023