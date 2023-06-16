Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, уверенно обыграв швейцарку Наэф

14-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова (1) вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), уверенно обыграв в матче 1/4 финала 17-летнюю представительницу Швейцарии Селин Наэф (WC), занимающую 202-е место в рейтинге WTA.

Игра завершилась победой российской теннисистки со счётом 6:3, 6:2. Общая продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Кудерметова четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы один реализованный брейк-пойнт из трёх и семь двойных ошибок.

В полуфинале турнира в Нидерландах Вероника Кудерметова (1) сыграет с представительницей Словакии Викторией Грунчаковой (144-я в рейтинге WTA).