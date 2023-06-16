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Корне вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме и сыграет с Бёррэдж

Корне вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме и сыграет с Бёррэдж
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Французская теннисистка Ализе Корне вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Ноттингеме (Великобритания). В четвертьфинале соревнований Корне нанесла поражение американке Элизабет Мандлик, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Корне дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Мандлик не выполнила ни одного эйса, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Ноттингеме Корне сыграет с британкой Джоди Бёррэдж, которая в четвертьфинале за 2 часа 21 минуту обыграла польку Магдалену Фрех со счётом 6:2, 3:6, 7:5.

Ноттингем. 1/4 финала
16 июня 2023, пятница. 20:20 МСК
Ализе Корне
72
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 3
         
Элизабет Мандлик
110
США
Элизабет Мандлик
Э. Мандлик
Ноттингем. 1/4 финала
16 июня 2023, пятница. 13:05 МСК
Джоди Бёррэдж
131
Великобритания
Джоди Бёррэдж
Д. Бёррэдж
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7
2 		6 5
         
Магдалена Фрех
77
Польша
Магдалена Фрех
М. Фрех
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