Корне вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме и сыграет с Бёррэдж

Французская теннисистка Ализе Корне вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Ноттингеме (Великобритания). В четвертьфинале соревнований Корне нанесла поражение американке Элизабет Мандлик, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Корне дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Мандлик не выполнила ни одного эйса, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Ноттингеме Корне сыграет с британкой Джоди Бёррэдж, которая в четвертьфинале за 2 часа 21 минуту обыграла польку Магдалену Фрех со счётом 6:2, 3:6, 7:5.