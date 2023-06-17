Александрова — Саснович: текстовая трансляция полуфинала турнира в Хертогенбосхе
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Сегодня, 17 июня, состоится матч полуфинала травяного турнира категории WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором сыграет российская теннисистка Екатерина Александрова, 26-я ракетка мира. Её соперницей будет 71-я ракетка мира из Беларуси Александра Саснович. Матч спортсменок начнётся приблизительно в 12:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала между Екатериной Александровой и Александрой Саснович.
Ранее у теннисисток не было личных встреч. Александрова — действующая чемпионка турнира в Хертогенбосхе. Главный в сезоне турнир на траве — Уимблдон — обе спортсменки в 2022 году пропустили: организаторы запретили выступать теннисистам из России и Беларуси.
Хертогенбосх (ж). 1/2 финала
17 июня 2023, суббота. 12:00 МСК
26
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
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Александра Саснович
А. Саснович
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