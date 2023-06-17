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Кудерметова — Грунчакова: текстовая трансляция полуфинала турнира в Нидерландах

Кудерметова — Грунчакова: текстовая трансляция полуфинала турнира в Нидерландах
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Сегодня, 17 июня, состоится матч 1/2 финала травяного турнира категории WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором за выход в финал поборется российская теннисистка, 14-я ракетка мира Вероника Кудерметова. Её соперницей в матче будет представительница Словакии Виктория Грунчакова, 144-я в рейтинге WTA. Встреча теннисисток начнётся приблизительно в 13:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Кудерметовой и Грунчаковой за выход в финал турнира в Нидерландах.

Ранее у спортсменок было две личные встречи: на грунте в Гштааде в 2018 году и на харде в Мельбурне в 2022 году. Оба матча были напряжёнными, все сеты в них заканчивались на тай-брейках, но победа оставалась за россиянкой.

Хертогенбосх (ж). 1/2 финала
17 июня 2023, суббота. 13:30 МСК
Вероника Кудерметова
14
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Виктория Грунчакова
144
Словакия
Виктория Грунчакова
В. Грунчакова
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