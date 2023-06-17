Феррер рассказал о возможности вызова Надаля в сборную Испании на Кубок Дэвиса

Капитан сборной Испании на Кубке Дэвиса Давид Феррер заявил, что готов рассмотреть возможность вызова испанского теннисиста Рафаэля Надаля в сборную для участия в турнире, даже если спортсмен ещё не до конца восстановит физическую форму.
«Возможно, да, я готов, учитывая всё, что Надаль может дать команде. Рафаэль, даже не будучи готовым на все 100%, — совершенно особенный игрок, который многое может передать команде и который невероятно хорош на корте. Можно полностью доверять его способности терпеть на корте и его теннису», — приводит слова Феррера Eurosport.
Напомним, Рафаэль Надаль пропустил все соревнования в этом сезоне после поражения во втором круге Australian Open. Недавно спортсмен перенёс операцию: он залечивает травмы.
Сборная Испании стартует в Кубке Дэвиса в группе С 12 сентября 2023 года. За выход в плей-офф команда поборется со сборными Сербии, Чехии и Южной Кореи.
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