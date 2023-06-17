Феррер: Джокович — один из величайших теннисистов в истории

Испанский теннисист Давид Феррер, капитан сборной страны на Кубке Дэвиса, прокомментировал победу сербского спортсмена Новака Джоковича на «Ролан Гаррос». Этот трофей серба стал его рекордным 23-м трофеем на турнирах «Большого шлема».

«Сможет ли Новак собрать календарный «Большой шлем»? Это будет нелегко, но Джокович — один из величайших теннисистов в истории и имеет на это право. Он физически в очень хорошей форме, Новак только что выиграл турнир «Большого шлема», который для него сложнее всего из-за его стиля игры, и он добился победы самым решительным способом. Он заслужил это», — приводит слова Феррера издание Eurosport.

Для полного календарного «Шлема» Новаку Джоковичу остаётся выиграть Уимблдон, действующим чемпионом которого он является, и US Open, где теннисист в последний раз одерживал победу в 2018 году.