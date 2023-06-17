Феррер: Джокович — один из величайших теннисистов в истории

Испанский теннисист Давид Феррер, капитан сборной страны на Кубке Дэвиса, прокомментировал победу сербского спортсмена Новака Джоковича на «Ролан Гаррос». Этот трофей серба стал его рекордным 23-м трофеем на турнирах «Большого шлема».
«Сможет ли Новак собрать календарный «Большой шлем»? Это будет нелегко, но Джокович — один из величайших теннисистов в истории и имеет на это право. Он физически в очень хорошей форме, Новак только что выиграл турнир «Большого шлема», который для него сложнее всего из-за его стиля игры, и он добился победы самым решительным способом. Он заслужил это», — приводит слова Феррера издание Eurosport.
Для полного календарного «Шлема» Новаку Джоковичу остаётся выиграть Уимблдон, действующим чемпионом которого он является, и US Open, где теннисист в последний раз одерживал победу в 2018 году.
- 17 июня 2023
-
15:27
-
15:18
-
15:09
-
14:50
-
14:36
-
14:16
-
13:27
-
13:26
-
12:53
-
12:22
-
11:48
-
11:24
-
11:20
-
10:54
-
10:48
-
10:37
-
09:58
-
09:54
-
00:01
- 16 июня 2023
-
23:45
-
22:47
-
20:47
-
20:30
-
20:27
-
20:20
-
19:26
-
17:59
-
17:56
-
16:53
-
16:22
-
16:04
-
16:02
-
15:25
-
15:08
-
14:32