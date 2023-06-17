Прошла жеребьёвка травяного турнира ATP-500 в Галле

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Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-500, который пройдёт на травяном покрытии в Галле (Германия).

Российский теннисист Даниил Медведев, первый сеяный, в первом круге турнира сыграет с квалифайером, который определится позднее. Другой россиянин, третий сеяный Андрей Рублёв, стартует в матче с китайцем У Ибином, 64-й ракеткой мира.

Греческий теннисист Стефанос Циципас (2, WC) в первом круге сыграет с французом Грегуаром Баррером, итальянец Янник Синнер (4) — с французом Ришаром Гаске, а канадец Феликс Оже-Альяссим (5) встретится с австрийцем Домиником Тимом (WC).

Также в первом круге друг с другом сыграют Роберто Баутиста-Агут (Испания, 8) и Александр Зверев (Германия), Борна Чорич (Хорватия, 7) и Александр Бублик (Казахстан), а австралиец Ник Кирьос начнёт борьбу на турнире в матче с итальянцем Лоренцо Сонего.

Турнир в Галле пройдёт с 19 по 25 июня. Призовой фонд составит € 2,5 млн.