Веснина высказалась о финале турнира в Хертогенбосхе между Александровой и Кудерметовой

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина поделилась впечатлениями от финала травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), где сразятся россиянки Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.
«Оказаться в финале — очень хороший результат. Тем более первый турнир на траве для обеих девушек. Александрова уже побеждала в Хертогенбосхе. Будет непростой матч для обеих девушек. Всегда сложно играть против своих соотечественников. Но это уже классная неделя для девочек.
Травяное покрытие своеобразное, поэтому к нему надо привыкнуть. Здорово, что девчонки смогли сразу дойти до финала. Победит сильнейшая на данный момент — кто лучше готов физически и психологически, а также лучше справится с нервами», — сказал Весинна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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