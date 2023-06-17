36-летний Энди Маррей стал финалистом челленджера в Ноттингеме

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей вышел в финал травяного турнира серии «челленджер», который проходит в Ноттингеме (Великобритания).
В полуфинальном матче посеянный первым Маррей со счётом 6:3, 6:2 обыграл 73-ю ракетку мира, представителя Португалии Нуну Боргеса (3). Встреча продлилась 1 час и 14 минут. Маррей шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Боргеса три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт при пяти заработанных.
За титул в Ноттингеме 36-летний Маррей сразится с 20-летним представителем Франции Артуром Казо.
Отметим, что неделю назад Маррей выиграл травяной челленджер, проходивший в Сурбитоне (Великобритания).
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