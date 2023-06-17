36-летний Энди Маррей вернётся в топ-40 рейтинга ATP по итогам этой недели

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей вернётся в топ-40 рейтинга ATP по итогам выступления на травяном турнире серии «челленджер», который проходит в Ноттингеме (Великобритания).

Сегодня, 17 июня, 36-летний Маррей вышел во второй финал травяного турнира серии «челленджер» подряд. Ранее он завоевал титул в Сурбитоне (Великобритания).

В данный момент Маррей является 44-й ракеткой мира, однако в лайв-рейтинге он уже занимает 40-ю позицию.

За титул в Ноттингеме Маррей сразится с 20-летним представителем Франции Артуром Казо. Далее Энди планирует приехать на турнир категории ATP-500, который пройдёт в лондонском Queen’s Club с 19 по 25 июня.