36-летний Энди Маррей вернётся в топ-40 рейтинга ATP по итогам этой недели
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей вернётся в топ-40 рейтинга ATP по итогам выступления на травяном турнире серии «челленджер», который проходит в Ноттингеме (Великобритания).
Сегодня, 17 июня, 36-летний Маррей вышел во второй финал травяного турнира серии «челленджер» подряд. Ранее он завоевал титул в Сурбитоне (Великобритания).
В данный момент Маррей является 44-й ракеткой мира, однако в лайв-рейтинге он уже занимает 40-ю позицию.
За титул в Ноттингеме Маррей сразится с 20-летним представителем Франции Артуром Казо. Далее Энди планирует приехать на турнир категории ATP-500, который пройдёт в лондонском Queen’s Club с 19 по 25 июня.
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