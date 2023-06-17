Эмме Радукану приписывают роман с сыном миллиардера, пытавшегося приобрести «Ливерпуль»

Британские СМИ приписывают чемпионке US Open – 2021, 20-летней теннисистке Эмме Радукану роман с 22-летним Карло Агостинелли – сыном итальяно-американского миллиардера Роберта Агостиннели, который в прошлом предпринимал попытки приобрести футбольный клуб «Ливерпуль».
Радукану ранее делилась несколькими фото из Мехико с богатым наследником, а сам Карло оставил под одним из фото Эммы эмодзи «сердце».
Фото: из личного архива Эммы Радукану
Фото: из личного архива Эммы Радукану
Позднее издание Daily Mail публиковало собственные фотографии, на которых Радукану и Агостинелли с букетом направляются в его квартиру в Лондоне стоимостью в более $ 2,5 млн. Также Эмму замечали в модном ресторане Парижа в компании сестры молодого человека – модели Элизы Агостинелли.
Отметим, что официального подтверждения отношений пока не было ни с одной из сторон.
- 17 июня 2023
-
23:25
-
23:02
-
21:48
-
20:52
-
20:35
-
20:00
-
19:56
-
19:09
-
18:42
-
18:04
-
17:48
-
17:12
-
16:57
-
16:45
-
16:31
-
16:18
-
15:53
-
15:27
-
15:18
-
15:09
-
14:50
-
14:36
-
14:16
-
13:27
-
13:26
-
12:53
-
12:22
-
11:48
-
11:24
-
11:20
-
10:54
-
10:48
-
10:37
-
09:58
-
09:54