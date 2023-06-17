Эмме Радукану приписывают роман с сыном миллиардера, пытавшегося приобрести «Ливерпуль»

Британские СМИ приписывают чемпионке US Open – 2021, 20-летней теннисистке Эмме Радукану роман с 22-летним Карло Агостинелли – сыном итальяно-американского миллиардера Роберта Агостиннели, который в прошлом предпринимал попытки приобрести футбольный клуб «Ливерпуль».

Радукану ранее делилась несколькими фото из Мехико с богатым наследником, а сам Карло оставил под одним из фото Эммы эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Позднее издание Daily Mail публиковало собственные фотографии, на которых Радукану и Агостинелли с букетом направляются в его квартиру в Лондоне стоимостью в более $ 2,5 млн. Также Эмму замечали в модном ресторане Парижа в компании сестры молодого человека – модели Элизы Агостинелли.

Отметим, что официального подтверждения отношений пока не было ни с одной из сторон.