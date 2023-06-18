Видео: счастливый Каспер Рууд танцует и поёт на концерте The Weeknd в Стокгольме

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд посетил концерт популярного исполнителя The Weeknd, который прошёл в Стокгольме (Швеция) в ночь на 18 июня. Рууд поделился видео с мероприятия, добавив к нему эмодзи «взрыв мозга».
Рууд восстанавливается после выступления на «Ролан Гаррос» — 2023. Напомним, Каспер дошёл до финала соревнований, тем самым защитив прошлогодние рейтинговые очки, где со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 5:7 проиграл на тот момент 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу. По ходу соревнований Рууд обыграл шведа Элиаса Имера, итальянца Джулио Цеппеьери, китайца Чжана Чжичжэня, чилийца Николаса Харри, датчанина Хольгера Руне и немца Александра Зверева.
Ранее Рууд отказался от участия в травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Пока неизвестно, проведёт ли он подготовительный турнир перед Уимблдоном-2023.
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