Каспер Рууд: много почерпнул из опыта выступлений на Кубке Лэйвера

Финалист «Ролан Гаррос» — 2023, четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд высказался об участии в Кубке Лэйвера — 2023 в составе сборной Европы.

«Для меня было честью выступать за сборную Европы в течение последних двух лет. Я играл в одной команде с невероятными спортсменами и с Бьорном Боргом в качестве капитана. Я очень много почерпнул из этого опыта. В Ванкувере я настроен сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь сборной Европы вернуть себе трофей», — приводит слова Рууда пресс-служба турнира.

Розыгрыш Кубка Лэйвера — 2023 пройдёт на «Роджерс Арене» в Ванкувере (Канада) с 22 по 24 сентября. Рууд выступит в одной команде с греком Стефаносом Циципасом, датчанином Хольгером Руне и россиянином Андреем Рублёвым. Капитаном команды будет 11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Бьорн Борг.