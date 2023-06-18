Энди Маррей прокомментировал победу на челленджере в Ноттингеме

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей высказался о победе на травяном турнире серии «челленджер» в Ноттингеме (Великобритания).

«Это была действительно хорошая неделя. С каждым матчем я играл всё лучше. В финале пришлось серьёзно поработать, получился физически напряжённый матч с множеством длинных розыгрышей. Я рад пройти через это. Теперь впереди день отдыха», — приводит слова Маррея Eurosport.

В финальном матче турнира в Ноттингеме Маррей обыграл представителя Франции Артура Казо со счётом 6:4, 6:4. Напомним, это вторая подряд победа Маррея на турнирах такого уровня. Неделю назад Энди выиграл травяной челленджер, проходивший в Сурбитоне (Великобритания).