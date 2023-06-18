Чесноков: Александрова потрясающе сыграла в финале в Хертогенбосхе, всё получалось

Бывший советский и российский теннисист Андрей Чесноков отреагировал на победу россиянки Екатерины Александровой в финале травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Спортсменка в трёх сетах одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой.
«Финал между Кудерметовой и Александровой — это офигеть просто! Я даже не думал, что Александрова так здорово играет на траве. Ждал финала Кудерметова — Самсонова. Александрова классно играет на траве. Это весомая и хорошая для неё победа!
Что не получилось у Кудерметовой? Просто Александрова играла потрясающее — один из лучших её матчей на траве. Играла легко и свободно, всё получалось. Честно, не ожидал от неё такого», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 18 июня 2023
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