Чесноков: Александрова потрясающе сыграла в финале в Хертогенбосхе, всё получалось

Бывший советский и российский теннисист Андрей Чесноков отреагировал на победу россиянки Екатерины Александровой в финале травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Спортсменка в трёх сетах одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

«Финал между Кудерметовой и Александровой — это офигеть просто! Я даже не думал, что Александрова так здорово играет на траве. Ждал финала Кудерметова — Самсонова. Александрова классно играет на траве. Это весомая и хорошая для неё победа!

Что не получилось у Кудерметовой? Просто Александрова играла потрясающее — один из лучших её матчей на траве. Играла легко и свободно, всё получалось. Честно, не ожидал от неё такого», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.