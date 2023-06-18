Веснина прокомментировала победу Александровой над Кудерметовой в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу 26-й ракетки мира Екатерины Александровой над занимающей 14-ю строчку рейтинга Вероникой Кудерметовой в финале травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

«Наши девочки показывали шикарный теннис на протяжении всей недели в Нидерландах. Финал получился просто великолепным! Было одно удовольствие наблюдать за российским противостоянием. Шла напряжённая борьба почти три часа, судьба финала решилась на тай-брейке. Это всегда лотерея.

Обе были достойны титула, но Александровой повезло чуть-чуть больше. Радостно, что обе наши девушки добрались до финала и показали великолепный теннис. Очень хочется, чтобы на Уимблдоне они выступили точно не хуже!»— сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.