Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге турнира в Берлине

Сегодня, 18 июня, завершились матчи квалификации травяного турнира WTA-500 в Берлине (Германия). В основную сетку соревнований пробились россиянки Вера Звонарёва и Полина Кудерметова, а также стали известны результаты распределения квалифаеров по турнирной сетке.

38-летняя Вера Звонарёва, 1232-я в рейтинге WTA, в первом круге Берлина сыграет со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко, а 20-летняя Полина Кудерметова, 141-я ракетка мира, встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, занимающей третью строчку рейтинга. Известна и соперница Анны Блинковой: ей стала прошедшая квалификацию немка Лаура Зигемунд.

Также в основную сетку турнира прошли Джейми Форлис (США), Синьюй Ван (Китай) и Юле Нимайер (Германия).