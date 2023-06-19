Рейтинг WTA от 19 июня: Свёнтек лидирует, Александрова поднялась на четыре позиции

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Первое место рейтинга продолжает занимать представительница Польши Ига Свёнтек, следом за ней располагается белоруска Арина Соболенко, тройку замыкает казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.
Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина — 11-е место. Теннисистка Вероника Кудерметова поднялась на 13-ю строчку. Самый большой скачок из россиянок продемонстрировала Екатерина Александрова, которая переместилась с 26-го места на 22-е.
Рейтинг WTA. 19 июня:
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 8940;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8011;
3 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090;
5 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 5025;
5 (3). Джессика Пегула (США) — 4905;
6 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3491;
7 (6). Кори Гауфф (США) — 3251;
8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3117;
9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3101;
10 (10). Беатрис Аддад Майя (Бразилия) — 2690;
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) —2690…
13 (14) Вероника Кудерметова (Россия) — 2600;
15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2301…
21 (22). Анастасия Потапова (Россия) — 1765;
22 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 1760…
43 (44). Варвара Грачева (Россия) — 1087;
44 (46). Анна Блинкова (Россия) — 1083…
59 (55). Анна Калинская (Россия) — 933…
65 (65). Камилла Рахимова (Россия) — 870…
81 (80). Элина Аванесян (Россия) — 777…
99 (97). Диана Шнайдер (Россия) — 684…
102 (101). Мирра Андреева (Россия) — 651…
115 (115) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 609.
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