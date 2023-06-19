Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рейтинг WTA от 19 июня: Свёнтек лидирует, Александрова поднялась на четыре позиции

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Первое место рейтинга продолжает занимать представительница Польши Ига Свёнтек, следом за ней располагается белоруска Арина Соболенко, тройку замыкает казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина — 11-е место. Теннисистка Вероника Кудерметова поднялась на 13-ю строчку. Самый большой скачок из россиянок продемонстрировала Екатерина Александрова, которая переместилась с 26-го места на 22-е.

Рейтинг WTA. 19 июня:

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 8940;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8011;

3 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090;

5 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 5025;

5 (3). Джессика Пегула (США) — 4905;

6 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3491;

7 (6). Кори Гауфф (США) — 3251;

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3117;

9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3101;

10 (10). Беатрис Аддад Майя (Бразилия) — 2690;

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) —2690…

13 (14) Вероника Кудерметова (Россия) — 2600;

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2301…

21 (22). Анастасия Потапова (Россия) — 1765;

22 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 1760…

43 (44). Варвара Грачева (Россия) — 1087;

44 (46). Анна Блинкова (Россия) — 1083…

59 (55). Анна Калинская (Россия) — 933…

65 (65). Камилла Рахимова (Россия) — 870…

81 (80). Элина Аванесян (Россия) — 777…

99 (97). Диана Шнайдер (Россия) — 684…

102 (101). Мирра Андреева (Россия) — 651…

115 (115) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 609.