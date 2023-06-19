Чемпионская гонка WTA: Александрова поднялась на 10 позиций, Кудерметова вошла в топ-10

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в одиночном разряде.

Лидерство продолжает удерживать белоруска Арина Соболенко. Следом за ней располагаются полька Ига Свёнтек(2) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (3).

Среди российских теннисисток наибольшего прогресса добилась победительница завершившегося турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) Екатерина Александрова — она поднялась на десять строчек и теперь занимает 22-е место. Её соперница по финалу Вероника Кудерметова также улучшила свою позицию, переместившись с 11-го на 9-е место рейтинга.

Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».

Чемпионская гонка WTA от 19 июня:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 5620 очков.

2 (2). Ига Свёнтек (Польша) — 5145.

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4406.

4 (4). Джессика Пегула (США) — 2445.

5 (5). Каролина Мухова (Чехия) — 2140.

6 (6) Кори Гауфф (США) — 1865.

7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1800.

8 (8). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1741.

9 (11). Вероника Кудерметова (Россия) — 1688.

10 (9). Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 1687…

18 (18). Дарья Касаткина (Россия) — 1213...

20 (19). Анастасия Потапова (Россия) — 1191…

22 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 1108…

25 (27). Людмила Самсонова (Россия) — 928…

27 (25). Варвара Грачёва (Россия) — 888…

41 (41). Анна Блинкова (Россия) — 655…

46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 584…

57 (57). Анна Калинская (Россия) — 483…

71 (70). Камилла Рахимова (Россия) — 386…

79 (76). Элина Аванесян (Россия) — 352…

88 (86). Мирра Андреева (Россия) — 290.