Чемпионская гонка WTA: Александрова поднялась на 10 позиций, Кудерметова вошла в топ-10

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в одиночном разряде.
Лидерство продолжает удерживать белоруска Арина Соболенко. Следом за ней располагаются полька Ига Свёнтек(2) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (3).
Среди российских теннисисток наибольшего прогресса добилась победительница завершившегося турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) Екатерина Александрова — она поднялась на десять строчек и теперь занимает 22-е место. Её соперница по финалу Вероника Кудерметова также улучшила свою позицию, переместившись с 11-го на 9-е место рейтинга.
Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».
Чемпионская гонка WTA от 19 июня:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 5620 очков.
2 (2). Ига Свёнтек (Польша) — 5145.
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4406.
4 (4). Джессика Пегула (США) — 2445.
5 (5). Каролина Мухова (Чехия) — 2140.
6 (6) Кори Гауфф (США) — 1865.
7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1800.
8 (8). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1741.
9 (11). Вероника Кудерметова (Россия) — 1688.
10 (9). Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 1687…
18 (18). Дарья Касаткина (Россия) — 1213...
20 (19). Анастасия Потапова (Россия) — 1191…
22 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 1108…
25 (27). Людмила Самсонова (Россия) — 928…
27 (25). Варвара Грачёва (Россия) — 888…
41 (41). Анна Блинкова (Россия) — 655…
46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 584…
57 (57). Анна Калинская (Россия) — 483…
71 (70). Камилла Рахимова (Россия) — 386…
79 (76). Элина Аванесян (Россия) — 352…
88 (86). Мирра Андреева (Россия) — 290.
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