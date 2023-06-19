Квитова уверенно обыграла Плишкову на старте турнира в Берлине

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия). В стартовом матче соревнований седьмая сеяная Квитова нанесла поражение соотечественнице Каролине Плишковой со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
Квитова семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. Плишкова выполнила 12 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт.
За выход в четвертьфинал турнира в Берлине Квитова сыграет с победительницей матча между представительницей Аргентины Надией Подороской и испанкой Ребекой Масаровой.
В 2022 году титул завоевала Онс Жабер из Туниса, посеянная на текущем турнире под четвёртым номером.
- 19 июня 2023
-
17:57
-
17:46
-
17:00
-
16:59
-
16:12
-
16:09
-
15:55
-
14:15
-
14:01
-
13:36
-
13:26
-
11:21
-
10:56
-
10:20
-
08:30
-
04:47
-
00:49
-
00:38
-
00:06
- 18 июня 2023
-
23:11
-
22:37
-
22:18
-
21:43
-
21:41
-
21:28
-
20:42
-
19:55
-
19:44
-
19:34
-
19:15
-
19:00
-
18:47
-
18:45
-
18:24
-
18:20