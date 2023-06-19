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Квитова уверенно обыграла Плишкову на старте турнира в Берлине

Квитова уверенно обыграла Плишкову на старте турнира в Берлине
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Чешская теннисистка Петра Квитова вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия). В стартовом матче соревнований седьмая сеяная Квитова нанесла поражение соотечественнице Каролине Плишковой со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Квитова семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. Плишкова выполнила 12 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал турнира в Берлине Квитова сыграет с победительницей матча между представительницей Аргентины Надией Подороской и испанкой Ребекой Масаровой.

В 2022 году титул завоевала Онс Жабер из Туниса, посеянная на текущем турнире под четвёртым номером.

Берлин. 1-й круг
19 июня 2023, понедельник. 16:10 МСК
Каролина Плишкова
18
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Петра Квитова
9
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Комментарии
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