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Екатерина Александрова — Людмила Самсонова: онлайн-трансляция матча 1-го круга в Берлине

Екатерина Александрова — Людмила Самсонова: онлайн-трансляция матча 1-го круга в Берлине
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Сегодня, 20 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), где между собой сыграют российские теннисистки Екатерина Александрова (22-я ракетка мира) и Людмила Самсонова (15-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен вторым запуском на корте номер 1 и начнётся приблизительно в 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Людмила Самсонова в первом круге травяного турнира в Берлине.

История личных встреч у теннисисток отсутствует. Самсонова, побеждавшая на турнире в Берлине в 2021 году (с того титула и начался её прорыв к теннисным вершинам), сейчас является 15-й ракеткой мира, а Александрова, только что защитившая титул в Хертогенбосхе, — 22-й.

Во втором круге соревнований в Берлине победительница данного матча сыграет с победительницей встречи Катержина Синякова (Чехия) — Кори Гауфф (США).

Берлин. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 13:30 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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