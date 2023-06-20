Екатерина Александрова — Людмила Самсонова: онлайн-трансляция матча 1-го круга в Берлине

Сегодня, 20 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), где между собой сыграют российские теннисистки Екатерина Александрова (22-я ракетка мира) и Людмила Самсонова (15-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен вторым запуском на корте номер 1 и начнётся приблизительно в 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Людмила Самсонова в первом круге травяного турнира в Берлине.

История личных встреч у теннисисток отсутствует. Самсонова, побеждавшая на турнире в Берлине в 2021 году (с того титула и начался её прорыв к теннисным вершинам), сейчас является 15-й ракеткой мира, а Александрова, только что защитившая титул в Хертогенбосхе, — 22-й.

Во втором круге соревнований в Берлине победительница данного матча сыграет с победительницей встречи Катержина Синякова (Чехия) — Кори Гауфф (США).