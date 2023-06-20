Чесноков: не ожидал, что Медведев так уверенно обыграет Гирона

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился впечатлениями от уверенной победы россиянина Даниила Медведева над американцем Маркосом Гироном (57-я ракетка мира, Q) на старте травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия).

«Медведев меня удивил, я не ждал, что он так легко и комфортно обыграет своего соперника. Он набрал неплохую форму, уже пора было пройти первый круг, а то он на двух турнирах подряд до этого проигрывал в самом начале. Но если в Нидерландах можно было проиграть, там достался неудобный соперник, который здорово играет на траве, то на «Ролан Гаррос», конечно, никак нельзя было проигрывать бразильцу», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Во втором круге турнира в Германии Даниил Медведев (1) встретится с с сербом Ласло Джере (65-я ракетка мира).