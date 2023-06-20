Чесноков: не ожидал, что Медведев так уверенно обыграет Гирона

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился впечатлениями от уверенной победы россиянина Даниила Медведева над американцем Маркосом Гироном (57-я ракетка мира, Q) на старте травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия).
«Медведев меня удивил, я не ждал, что он так легко и комфортно обыграет своего соперника. Он набрал неплохую форму, уже пора было пройти первый круг, а то он на двух турнирах подряд до этого проигрывал в самом начале. Но если в Нидерландах можно было проиграть, там достался неудобный соперник, который здорово играет на траве, то на «Ролан Гаррос», конечно, никак нельзя было проигрывать бразильцу», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Во втором круге турнира в Германии Даниил Медведев (1) встретится с с сербом Ласло Джере (65-я ракетка мира).
- 20 июня 2023
-
13:12
-
13:00
-
12:41
-
11:37
-
11:30
-
11:00
-
10:20
-
09:42
-
00:26
-
00:04
- 19 июня 2023
-
22:29
-
21:58
-
21:45
-
21:27
-
21:16
-
20:55
-
20:36
-
19:44
-
19:32
-
19:10
-
18:53
-
17:57
-
17:46
-
17:00
-
16:59
-
16:12
-
16:09
-
15:55
-
14:15
-
14:01
-
13:36
-
13:26
-
11:21
-
10:56
-
10:20