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Елена Остапенко с победы стартовала на турнире в Бирмингеме

Елена Остапенко с победы стартовала на турнире в Бирмингеме
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Теннисистка из Латвии Елена Остапенко вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). В матче первого раунда соревнований посеянная второй Остапенко нанесла поражение представительнице Чехии Линде Носковой со счётом 6:2, 5:7, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Остапенко девять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. Носкова выполнила восемь эйсов, семь раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

За выход в четвертьфинал турнира в Бирмингеме Остапенко сыграет с 43-летней американкой Винус Уильямс, получившей от организаторов уайлд-кард.

Действующей победительницей турнира является бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, которая не участвует в нынешнем розыгрыше Бирмингема.

Бирмингем. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 15:45 МСК
Линда Носкова
49
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 1
6 		5 6
         
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Комментарии
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