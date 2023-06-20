Елена Остапенко с победы стартовала на турнире в Бирмингеме

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). В матче первого раунда соревнований посеянная второй Остапенко нанесла поражение представительнице Чехии Линде Носковой со счётом 6:2, 5:7, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Остапенко девять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. Носкова выполнила восемь эйсов, семь раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

За выход в четвертьфинал турнира в Бирмингеме Остапенко сыграет с 43-летней американкой Винус Уильямс, получившей от организаторов уайлд-кард.

Действующей победительницей турнира является бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, которая не участвует в нынешнем розыгрыше Бирмингема.