Норри: я всегда хотел сыграть с Энди Марреем на наших домашних турнирах

Британский теннисист Кэмерон Норри (13) рассказал, как образовался его дуэт с Энди Марреем в парном разряде: спортсмены выступают в паре на травяном турнире ATP-500 в Лондоне (Великобритания), который проходит с 19 по 25 июня.

«Я написал Энди и спросил: «Хочешь сыграть в парном разряде в Лондоне?» Он ответил: «Да, давай сделаем это!» Всё было довольно просто. Я с нетерпением жду возможности выйти вместе с ним на корт и спросить у него совета по нескольким игровым моментам.

Я всегда хотел сыграть с ним на наших домашних турнирах. Думаю, это было бы круто и, возможно, даже полезно для Кубка Дэвиса. В Великобритании уже есть несколько хороших дуэтов в парном разряде, но, может быть, будет и ещё одна», — приводит слова Норри Tennis 365.