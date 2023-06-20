Алькарас — о старте на турнире в Лондоне: мне было сложно адаптировать свою игру к траве

Испанский теннисист Карлос Алькарас, вторая ракетка мира, прокомментировал свою победу в стартовом матче на травяном турнире ATP-500, проходящем в Лондоне (Великобритания). Спортсмен в упорной борьбе в трёх сетах оказался сильнее француза Артура Риндеркнеша.
«Вначале мне было очень сложно адаптировать свою игру, свой теннис к траве. Для меня нелегко играть здесь, но я, конечно, наслаждаюсь моими матчами на траве и в Лондоне. Это турнир, на котором я действительно хотел выступить. Думаю, я показал хорошую форму в моём первом матче на траве в сезоне.
Я никогда ранее не играл на травяных турнирах, кроме Уимблдона, поэтому очень хотел выступить здесь. Я смотрел соревнования по телевизору, и мне всегда казалось, что это чудесное место, где хочется и играть, и просто находиться. Я наслаждаюсь каждой отдельной секундой. И публика была изумительной, и корт тоже был невероятным», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.
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