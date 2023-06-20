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Энди Маррей не смог одолеть Алекса де Минора на старте турнира в Лондоне

Энди Маррей не смог одолеть Алекса де Минора на старте турнира в Лондоне
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Британский теннисист Энди Маррей, 38-я ракетка мира, потерпел поражение в матче первого круга травяного турнира категории ATP-500, проходящего в Лондоне (Великобритания). Спортсмен в двух сетах смог забрать только четыре гейма у 18-й ракетки мира из Австралии Алекса де Минора. Их встреча завершилась со счётом 3:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 25 минут. Энди Маррей за это время выполнил два эйса, но не смог реализовать ни одного брейк-пойнта. Алекс де Минор один раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта (50%). Также каждый из спортсменов допустил по одной двойной ошибке.

Во втором круге Алекс де Минор сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, бывшей восьмой, а ныне 107-й ракеткой мира. Ранее у теннисистов не было личных встреч.

Лондон. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 19:25 МСК
Алекс де Минор
18
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Энди Маррей
38
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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