Энди Маррей не смог одолеть Алекса де Минора на старте турнира в Лондоне
Поделиться
Британский теннисист Энди Маррей, 38-я ракетка мира, потерпел поражение в матче первого круга травяного турнира категории ATP-500, проходящего в Лондоне (Великобритания). Спортсмен в двух сетах смог забрать только четыре гейма у 18-й ракетки мира из Австралии Алекса де Минора. Их встреча завершилась со счётом 3:6, 1:6.
Матч продолжался 1 час 25 минут. Энди Маррей за это время выполнил два эйса, но не смог реализовать ни одного брейк-пойнта. Алекс де Минор один раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта (50%). Также каждый из спортсменов допустил по одной двойной ошибке.
Во втором круге Алекс де Минор сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, бывшей восьмой, а ныне 107-й ракеткой мира. Ранее у теннисистов не было личных встреч.
Лондон. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 19:25 МСК
18
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
38
Энди Маррей
Э. Маррей
Комментарии
- 20 июня 2023
-
21:01
-
20:57
-
20:46
-
20:37
-
20:33
-
20:19
-
20:07
-
19:51
-
19:26
-
19:10
-
18:39
-
18:36
-
18:18
-
18:08
-
17:55
-
17:39
-
17:16
-
16:30
-
16:30
-
16:08
-
15:26
-
15:05
-
14:44
-
13:12
-
13:00
-
12:41
-
11:37
-
11:30
-
11:00
-
10:20
-
09:42
-
00:26
-
00:04
- 19 июня 2023
-
22:29
-
21:58
Партнерский контент