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Мария Шарапова: я поняла, что на корте была артисткой

Мария Шарапова: я поняла, что на корте была артисткой
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Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась мнением о том, как выступления спортсменов влияют на эмоциональное состояние болельщиков.

«Я думаю, что спортсмены могут устанавливать связь с болельщиками. Когда я стала старше, то поняла, что на корте была артисткой. Играла не только для себя, чтобы побеждать: когда я выходила на корт и у меня был очень плохой день, на трибунах всё равно мог находиться кто-то, у кого день был действительно ужасным. Если мне удавалось переломить ход матча и на глазах у этого человека победить или серьёзно улучшить уровень своей игры, я представляла, что он ляжет спать с мыслью: «У меня был тяжёлый день, но эта спортсменка на глазах у тысяч людей смогла всё изменить и вдохновила меня на перемены завтра». Об этом влиянии стараешься не думать, потому что это большое давление, но, конечно, это прекрасное чувство — вдохновлять других людей», — приводит слова теннисистки Sportskeeda.

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