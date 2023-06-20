Мария Шарапова: я поняла, что на корте была артисткой

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась мнением о том, как выступления спортсменов влияют на эмоциональное состояние болельщиков.

«Я думаю, что спортсмены могут устанавливать связь с болельщиками. Когда я стала старше, то поняла, что на корте была артисткой. Играла не только для себя, чтобы побеждать: когда я выходила на корт и у меня был очень плохой день, на трибунах всё равно мог находиться кто-то, у кого день был действительно ужасным. Если мне удавалось переломить ход матча и на глазах у этого человека победить или серьёзно улучшить уровень своей игры, я представляла, что он ляжет спать с мыслью: «У меня был тяжёлый день, но эта спортсменка на глазах у тысяч людей смогла всё изменить и вдохновила меня на перемены завтра». Об этом влиянии стараешься не думать, потому что это большое давление, но, конечно, это прекрасное чувство — вдохновлять других людей», — приводит слова теннисистки Sportskeeda.