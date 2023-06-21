«Нужно немного перезарядиться». Энди Маррей — о потере шансов на «посев» на Уимблдоне

38-я ракетка мира британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение от представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 3:6, 1:6 на старте турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).
Проиграв в стартовом матче, Маррей потерял шансы войти в число сеяных на Уимблдоне, к чему стремился, выиграв 10 матчей и два «челленджера» подряд.
«Очевидно, что после сегодняшнего матча сложно не расстроиться. Но я проиграл сильному сопернику, для которого моя игра оказалась удобной. Но в то же время за последние пару недель, конечно, с другим уровнем соперников, но я выиграл Ноттингем на прошлой неделе, не отдав ни сета. Я проиграл только один сет в Сурбитоне. Отлично держал свою подачу, хорошо двигался и бил по мячу. И много ещё положительных моментов.
Просто нужно немного перезарядиться, а потом вернуться к работе над игрой. Не хочу чрезмерно анализировать. Конечно, в некоторых моментах я мог сегодня сыграть лучше, но за последние пару недель было много хороших моментов, и я продолжу двигаться в этом направлении. Хорошо подавать, работать над движением. Это то, чем мы занимались до Сурбитона и Ноттингема. Для меня очень важно хорошо двигаться, так что продолжу работать над этим», — приводит слова Маррея пресс-служба АТР.
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