Уимблдон опубликовал официальный постер турнира. На первом плане — Алькарас и Синнер

Организаторы Уимблдона поделились в социальных сетях официальным постером турнира-2023, в котором анонсировали главную тему года: период смены поколений в теннисе. На изображении представлены выдающиеся игроки прошлого — в том числе сёстры Уильямс и «Большая тройка», включающая в себя Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, — которые уступают место молодым игрокам.

Интересно, что, по мнению Уимблдона, ключевым противостоянием среди игроков нового поколения будет битва между второй ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом и восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Именно эти спортсмены изображены на первом плане.

Фото: Социальные сети Уимблдона

«На Уимблдоне мы стали свидетелями многих эпических соперничеств, следующих друг за другом, которые поднимали теннис на новые высоты. Кто возглавит битвы следующего поколения?» — подписали организаторы фотографию.

Выборка игроков вызвала вопросы у подписчиков. В частности, многие, в том числе и британский теннисист Джейми Маррей, удивились отсутствию на постере двукратного победителя Уимблдона Энди Маррея, а также спросили, где Андре Агасси и Пит Сампрас. Официальные аккаунты ATP и WTA отреагировали более благосклонно: «Будущее выглядит ярким», «Только начинаем!»