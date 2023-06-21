«Дело не в лени или сексизме». Роддик ответил на критику после комментария о Кудерметовых

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик ответил на обвинения в сексизме со стороны болельщиков.
После матча первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла россиянку Полину Кудерметову, Роддик признался, что не знал, что в туре присутствует несколько Кудерметовых. Фанаты обвинили Роддика в лени и сексизме.
«Есть множество спортсменок, которые не присутствуют в топ-130 мирового рейтинга и о которых мы ничего не знаем, пока они не перейдут на более высокий уровень. Дело не в лени или сексизме. Есть множество мужчин, не входящих в топ-200, о которых я ничего не знаю. Меня пытаются выставить в плохом свете, но не знать нетоповых игроков нормально», — написал Роддик на своей странице в социальных сетях.
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